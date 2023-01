Agricultores da região do Vale do Siriji recebem formação técnica com o curso de fruticultura através do SENAR

A região do Vale do Siriji é beneficiada por um curso de formação técnica oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Pernambuco (SENAR-PE). A implantação da iniciativa será realizada ainda neste mês de janeiro e as aulas presenciais acontecem na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Machados. O curso será de técnico em fruticultura. O SENAR já disponibilizou uma formação técnica na região de Petrolina e agora no Vale do Siriji, que formam as únicas localidades a sediar o curso. Podem participar os munícipes de Machados, Macaparana, Vicência, São Vicente Férrer, Timbaúba, entre outros que não compõem o Vale do Siriji.

As inscrições já estão abertas para o processo seletivo. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até o dia 19 de janeiro no site do SENAR nacional, no seguinte link: etec.senar.org.br. As aulas serão 70% semipresenciais, com a parte teórica sendo realizadas a distância e 30% presenciais, a parte técnica sendo feitas nos sítios das localidades, com atividades práticas aos sábados, com duração de dois anos e meio.

O secretário de Agricultura de Machados, Ednaldo (Naldo) Marcolino comentou quais benefícios os participantes do curso podem adquirir ao realizar a iniciativa. “Poderão registrar seu diploma no Conselho de Técnico, poderá trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), fazer projetos no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil, será um profissional. Com esforço e a ajuda da Federação da Agricultura, SENAR e prefeitura municipal trouxeram esse curso para Machados”, afirmou o secretário.

“Essa iniciativa tem como público alvo os agricultores, produtores rurais e aqueles que têm aptidão para trabalhar na agricultura, e os seus filhos também. Acredito que o público alvo maior são os filhos dos agricultores, os mais jovens. São pessoas que com certeza vão estudar para desenvolver melhor a agricultura do Vale do Siriji”, disse.

Ednaldo (Naldo) Marcolino destacou quais as frutas que serão oferecidas no curso de fruticultura. “Vamos fazer um curso baseado nas frutas que são plantadas na região. As disciplinas do curso estarão todas focadas nestes produtos, como por exemplo: pitaya, limão, goiaba, banana, uva, abacate, caju, graviola, mamão, maracujá, manga e açaí, uma variedade. E vou contar uma novidade que está vindo por aí, Machados vai plantar o café com açaí, implementando a economia local. E nossas ações não param, estamos realizando no Sindicato o curso de Jovem Aprendiz em parceria com a Granja Enaves”, concluiu o secretário de Agricultura.