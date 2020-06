Agricultores de Passira começam a exportar milho

Este ano, a safra de milho no município de Passira, Agreste Setentrional, deve alcançar novo recorde. O município é atualmente um dos principais produtores de milho de Pernambuco o que lhe dar destaque, por ser o responsável por 40% de todo milho negociado na Ceasa, de acordo com informações da Central de Abastecimento e Logística de Pernambuco.

A produção e escoamento recebe o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura que este ano realizou seu programa de aração de terras, somando uma área de mais de 2 mil hectares arados não só para o plantio do milho, como também do feijão e outros produtos agrícolas.

Um dos pontos fundamentais para o alto índice na produção do milho é que, segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 400 hectares de terras de Passira são de plantação irrigada o que possibilita a colheita o ano todo.

A plantação se espalha por toda a zona rural do município que possui uma área mais extensa que a parte urbana. No Sítio Cajá, distrito de Pedra Tapada, Passira, o agricultor Gabriel Sena já deu início à colheita. A família Sena espera exportar para a Ceasa uma quantidade ainda maior dos que nos anos anteriores.

Festa

Todos os anos o município comemora a Festa do Milho para celebrar a colheita feita pelos agricultores. O evento reúne milhares de pessoas da cidade e da região e é animado por uma programação recheada de shows musicais. A festa sempre acontece no mês de julho, mas a deste ano não tem data definida e corre o risco de não ser realizada devido ao risco de contágio devido à pandemia do novo coronavírus.

Foto: Genival Paparazzi