Agricultores de Santa Cruz do Capibaribe recebem incentivo

Como forma de auxiliar os produtores rurais do município, nesse momento de enfrentamento ao coronavírus, a Secretaria Executiva de Agricultura de Santa Cruz do Capibaribe elaborou uma lista contendo produtos, valores, nomes e telefones dos responsáveis pela produção de frutas, verduras, carnes, laticínios e produtos de panificação.

A ação é resultado de uma conversa entre membros da Secretaria com os cerca de 30 produtores assistidos pela Prefeitura. O objetivo é divulgar nos meios de comunicação da cidade e redes sociais, criando novos meios de escoamento da produção da agricultura familiar da cidade, quando muitos produtores não estão comercializando nas feiras.

“Ficamos preocupados com os produtores da zona rural de nossa cidade, conversamos com eles pra ver a melhor forma da gestão ajudá-los e decidimos criar uma lista e divulgar. Assim podemos fazer com que a produção rural siga em frente e as pessoas possam comprar direto na fonte produtos de qualidade para a alimentação de suas famílias”, pontua o secretário executivo de Agricultura, Israel Moura.

Foto: Reprodução