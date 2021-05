Agricultura familiar de Pernambuco recebe suporte da Codevasf com investimentos de R$ 6,2 milhões

A agricultura familiar do interior de Pernambuco teve um mês de abril de boas notícias. No período, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) equipou 23 municípios com retroescavadeiras, tratores agrícolas, grades, guinchos, sulcadores, motoniveladora, ensiladeiras e arados, além de kits de irrigação e 50 caixas d’água de mil litros. As ações somam investimentos de mais de R$ 6,2 milhões, realizados com recursos de emendas parlamentares.



O superintendente regional da Codevasf em Pernambuco, Aurivalter Cordeiro, avalia que os equipamentos têm papel estratégico no desenvolvimento da agricultura familiar. “Muitas associações e agricultores não têm condições de comprar um trator agrícola, equipamento muito importante para as suas atividades. Quando não os tem, alugam — o que onera a produção e prejudica a todos”, explica.



Além dos equipamentos usados diretamente na agricultura familiar, como tratores, ensiladeiras e arados, a Companhia também equipou municípios com 18 retroescavadeiras. O equipamento permitirá às gestões municipais a recuperação ou perfuração de pequenos barreiros, entre outros serviços importantes na zona rural.



Manoel Teixeira da Silva, agricultor do município de Machadas, afirma que a retroescavadeira fornecida pela Codevasf será bem empregada. “Precisamos muito porque tem muita estrada de rodagem e é muito seco. Assim dá pra fazer um barreiro, e limpeza. Vai ajudar muito”, diz.



De acordo com Aurivalter Cordeiro, ao longo de 2021 a Codevasf entregará mais de mil equipamentos e implementos. “Toda semana chegam tratores, retroescavadeiras, caminhões caçamba, carros-pipa, motoniveladoras, cisternas e muitos outros equipamentos em nosso galpão. Tenho certeza de que eles farão a diferença no estado. Teremos prefeituras e associações beneficiadas, o que permitirá uma agricultura familiar mais bem equipada para produzir mais e melhor”, diz.