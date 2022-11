Alcilene Angelina de Melo lança livro na Livraria da Praça

A escritora carpinense, Alcilene Angelina de Melo, realiza no próximo domingo (06), o lançamento do livro “Maria Abraça Mundo”, no horário das 15h às 17h, na Livraria da Praça no Bairro de Casa Forte, Recife.

A obra “Maria Abraça Mundo” conta a história de uma menina que tem extrema sensibilidade pela dor do outro. A personalidade da personagem principal vai se mostrando aos poucos em cada capítulo. É um livro cativante e surpreendente, que tem uma grande mensagem e que irá envolver um leitor até o final. “Conheça a história da Maria Irene Ávila Lustosa, a Maria abraça o mundo, ela com certeza ela lhe mostrar a arte de ser feliz com a felicidade dos outros”, pontua a escritora.

Alcilene Angelina de Melo é letróloga, beletricista e fundadora do Reflorestando Carpina, entidade voltada para questões ambientais, arborização urbana, distribuição de mudas de árvores da Mata nativa e amazônica e também distribuição de sementes, além de realizar palestras da educação ambiental

Angelina é escritora, cronista, contista e poetisa. Faz parte da União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA), exercendo atualmente o cargo de vice-presidente dessa associação.