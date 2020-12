Alcilene Angelina lança livro “Onde Nasce o Respeito”

A escritora Alcilene Angelina publicou o livro “Onde Nasce o Respeito” pela editora Cenário. A publicação traz uma reflexão sobre as regras de convivência e comportamento social. A autora transmite a mensagem de como cada ser humano precisa respeitar essas normas para que todos possam viver bem em sociedade.

Alcilene Angelina de Melo, é poetisa e escritora. Primeira mulher fundadora de um movimento de reflorestamento em Carpina. E através desse trabalho tem realizado, juntamente com os demais envolvidos nesse movimento, palestras de conscientização nas questões de preservação e cuidados com o descarte do lixo caseiro. Tudo gratuito as palestras são feitas em escolas, empresas e eventos.

A obra já está disponível pela venda no site da Editora Cenario disponível em: www.editoraenario.com.br. Outras informações: (81) 99856-7529.