Além de álcool 70°, Coaf promove doação de insumos para cidades realizarem a vacinação contra Covid-19

Mesmo depois da doação de mais de 12 mil litros de álcool 70° para os municípios da região onde fica a unidade produtora da Cooperativa dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf), em Timbaúba, a direção da usina decidiu avançar na responsabilidade social do empreendimento com a entrega de mais álcool e outros insumos importantes para o combate ao coronavírus. Um caminhão com álcool 70° e mais caixas térmicas, seringas, termômetros, freezers e outros itens para oportunizar a vacinação de mais pessoas foi entregue à prefeitura de Timbaúba e Condado. O mesmo está programado para as prefeituras de Ferreiros e São Vicente Férrer.

“Cada um pode fazer a sua parte. E juntos podemos mais. Juntos somos mais fortes. Este é o nosso princípio cooperativo. Assim é a Coaf, uma cooperativa onde, juntos, os fornecedores de cana podem ser mais fortes, inclusive na solidariedade. Nossa doação integra uma campanha apartidária chamada @unidospelavacina com o objetivo de imunizar todos os brasileiros contra a Covid-19 até setembro. Estamos fazendo a nossa parte. Saiba mais no unidospelavacina.org.br“, diz Rodrigo Borba, vice-presidente da Coaf.

A entrega dos insumos foi coordenada pelo técnico de Segurança do Trabalho da Coaf, Marcelo Cândido. “Sempre estamos à disposição para colaborar com a população da nossa Timbaúba e com a de outras cidades da nossa Zona da Mata Norte do Estado”, destacou. A enfermeira Natália Celestino, presente na cerimônia de doação através dessa parceria entre a Coaf e os prefeitos envolvidos, destacou a importância da chegada desses insumos para a vacinação da população contra a Covid-19.

Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP e da Coaf, explica que a ação da usina cooperativa se concentrou justamente em atender as necessidades de parte inclusive de infraestrutura colocadas pelas quatro cidades beneficiadas, oportunizando e qualificando a vacinação dessa população.