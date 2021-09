Alepe conclui projeto de escuta dos setores econômicos do Estado

A primeira etapa do projeto “Fala Pernambuco”, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado, foi concluída nesta quarta-feira (15) com a escuta da Região Metropolitana do Recife sobre os problemas e demandas dos setores produtivos da RMR. Ao todo, foram realizados nove encontros envolvendo representantes da Alepe, Sebrae-PE (parceiro do Legislativo no projeto) e setores econômicos do Estado.

No encontro desta quarta, nove setores da RMR destacaram pleitos prioritários para os municípios da região, referentes principalmente a ações que envolvem incentivos fiscais, simplificação legal, desburocratização, programas de qualificação profissional e investimentos em inovação.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eriberto Medeiros (PP), informou durante a reunião que levará pessoalmente ao governador Paulo Câmara (PSB), e seu secretariado, as principais demandas trazidas pelos representantes de todas as regiões do Estado ouvidos nessa primeira fase do “Fala Pernambuco”.

“É uma satisfação para a Alepe intermediar este encontro entre setores produtivos e órgãos do Poder Público. Nosso objetivo é construir soluções conjuntas para os problemas daqueles que geram emprego e renda para nosso Estado”, afirmou Eriberto Medeiros.

Representando os dirigentes municipais da Região Metropolitana, o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, louvou a iniciativa do debate promovido pela Alepe como “estratégia fundamental para traçar a retomada econômica pós-pandemia”.

“Nosso desafio é estabelecer novas normativas para ativar a economia. A pandemia mexeu fortemente não apenas com as áreas econômica e social, mas com o mental dos cidadãos. O comércio sofreu muito e iniciativas como esta apontam caminhos para que a gente possa melhorar”, aposta Labanca.

Temas do debate

A desburocratização dos processos administrativos, que emperra a abertura e manutenção de micro e pequenas empresas, esteve no centro do debate desta quarta-feira. O tema foi destacado pela maioria das apresentações, assim como a necessidade de incentivos fiscais e simplificação das normas tributárias.

Representante da área de Ciência e Inovação, Heraldo Ourem defendeu a interiorização dos investimentos e a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. “Precisamos fomentar a pesquisa e trabalhar para que o conhecimento produzido na academia chegue aos setores produtivos”, reforçou o diretor do Núcleo de Gestão do Porto Digital.

Diretora-executiva da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel), Rhaissa Soares solicitou que o governo do Estado amplie a validade de certidões de funcionamento de alguns estabelecimentos que sofreram com o fechamento por conta da pandemia. “Muita gente ficou sem faturar neste período e não tem condições de arcar com os custos da renovação desses documentos”, pontuou.

Os gargalos na área da Construção Civil também foram abordados no encontro pela representante da Associação Brasileira de Cimentos, Karla Roberta Guimarães. Segundo ela, os maiores problemas são a falta de qualificação profissional e de estímulo à inovação. “Precisamos expandir a Modelagem de Informação da Construção (BIM) entre empresas e prefeituras”, disse, referindo-se a processos e tecnologias que visam aperfeiçoar a formulação de projetos de engenharia e arquitetura.

O 9º encontro do “Fala Pernambuco” recebeu ainda representantes dos setores de turismo, saúde, economia criativa e beleza. Para o presidente da Federação do Comércio e Serviços em Pernambuco (Fecomércio), Bernardo Peixoto, “se o Poder Público e os empresários trabalharem lado a lado, todos têm a ganhar”.

“Encontros como esses são fundamentais porque oferecem uma visão mais ampla do que precisa ser feito para melhorar o ambiente de negócios no Estado”, acrescentou o presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger.

Desde o início de julho deste ano, a Assembleia Legislativa de Pernambuco deu início a uma série de reuniões virtuais com o objetivo de coletar as principais necessidades em políticas públicas e medidas legais de suporte às micro e pequenas empresas do Estado. Realizado em parceria com o SEBRAE-PE, o Projeto “Fala Pernambuco” iniciou ouvindo o Sertão do Araripe. Cumprindo nove encontros, a iniciativa concluiu nesta quarta as consultas prévias a todas as regiões pernambucanas que nortearão uma agenda legislativa de apoio aos pequenos empreendimentos e recuperação da economia.