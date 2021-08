Alepe diploma mais de 200 alunos em curso gratuito de formação de lideranças

Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) entregou os certificados dos participantes do primeiro curso de formação de lideranças promovido pelo “Programa Lideralepe”, sob a coordenação da Escola do Legislativo. Foram 1,4 mil inscritos.

A solenidade de entrega foi realizada no Auditório Sérgio Guerra, na Alepe. Mas, em função do protocolo sanitário imposto pela pandemia da Covid-19, somente 75 participantes receberam presencialmente o documento oficial do curso, representando os 284 certificados. O restante foi contemplado por e-mail.

Durante a solenidade, o advogado Rodrigo Scholtz falou como representante dos participantes do projeto Lideralepe. Para ele, o curso de formação de novas lideranças atingiu plenamente os objetivos. “Novos conhecimentos foram preciosos para nossa formação. O curso contribuiu para o pensamento político fazendo enxergar para além das paixões o conteúdo técnico e científico”, disse.

O historiador Waldomiro Borges também avaliou como valiosa a iniciativa. “O curso cumpriu o papel fundamental da Alepe, que é envolver a população nos debates principais da sociedade e na formação de jovens”, disse Waldomiro. De acordo com ele, as aulas serviram como complementação de sua formação. “Muitas vezes isolados nas pesquisas, esquecemos de debater temas tão atuais como a política nacional, regional e de nossos municípios”, comentou.

Com o objetivo de oferecer capacitações gratuitas à população, o “Programa Lideralepe” vem promovendo aulas virtuais em parceria com o Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O primeiro curso, intitulado “Desenvolvimento de Lideranças”, abordou temas como democracia, regras eleitorais, direitos humanos, política internacional, comunicação oral de líderes, entre outros.

A capacitação foi direcionada para vereadores, prefeitos, secretários municipais, lideranças comunitárias, estudantes dos ensinos médio e superior e pessoas interessadas.

Na avaliação do coordenador do curso de Ciências Políticas da UFPE, Adriano Oliveira, os grandes líderes surgem da capacidade de unir, de dialogar, de fazer e acima de tudo de agregar. “A política como um todo foi criminalizada. Não podemos ignorar a política nem desconsiderar os políticos que agregam e somam”, afirmou.

Em seu discurso, Oliveira destacou o apoio da UFPE na realização da parceria com a Alepe. “A Universidade não pode ficar na Cidade Universitária escondida. Ela tem que ir para a rua e promover a inclusão social, afinal de contas ela é pública. Não existe educação e nem vida democrática sem a inclusão social”, enfatizou.

Participaram do primeiro curso do Lideralepe 321 alunos de Pernambuco e de outros estados do Nordeste, como destacou o superintendente da Escola do Legislativo, José Humberto Cavalcanti.

Ele adiantou que, além do curso Desenvolvimento de Lideranças, mais duas capacitações já se encontram em andamento: Planejamento estratégico do mandato parlamentar e Comunicação Política – fundamentos e estratégias.

“O sucesso dessa iniciativa foi tanto que tivemos inscrições de cerca dez estados da federação. Tivemos inscrições de São Paulo, Maranhão, do Nordeste praticamente todo e do Centro-Oeste. A Escola do Legislativo da Câmara Federal nos procurou para que a gente fizesse parceria para replicar outros cursos nesse sentido”, informou o superintendente.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eriberto Medeiros (PP), o “Programa Lideralepe” é mais uma iniciativa da Casa no sentido de reafirmar a aproximação do Poder Legislativo do povo pernambucano.

“Com a entrega dos diplomas a Assembleia Legislativa dá um passo à frente em aproximação com a sociedade pernambucana. O objetivo do curso é democratizar o conhecimento sobre a ciência política, capacitando novas gerações de líderes”, disse Eriberto.

Titular da Comissão de Educação da Alepe, a deputada Tereza Leitão (PT), falou sobre a importância da formação de novas lideranças . “Estamos vivendo um momento político dos mais conturbados, que foi precedido de uma criminalização da política, como nunca vista nesse país. O objetivo de criminalizar determinado pensamento político, determinadas lideranças e partidos terminou por criminalizar a política. Quem tá na política não presta, não tem o que fazer, porque está mamando de alguma forma. Esse curso é um contraponto a essa realidade e a Alepe enfrentou isso da melhor maneira que é educando”, destacou.

O “Lideralepe” é um programa da Assembleia Legislativa, lançado em abril deste ano na ocasião do aniversário de 186 anos da Alepe. É coordenado pela Escola do Legislativo (Elepe) em parceria com o Curso de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo é estimular a formação de novas lideranças políticas e de gestão voltadas para um ambiente político moderno e em constante inovação.