Alepe estimula expansão no Estado de centros especializados no atendimento a autistas

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove nesta quinta-feira (19), às 10h, uma audiência pública, em Macaparana, na Zona da Mata Norte, para discutir a criação no Estado de novos centros especializados em Transtorno do Espectro Austista (TEA).

Na ocasião, prefeitos, secretários de saúde, assistentes sociais, especialistas no assunto, familiares de pacientes e associações voltadas para o tema terão a oportunidade de conhecer o funcionamento da Casa Azul. A instituição, pioneira em Pernambuco, foi criada no município pela prefeitura de Macaparana, em março deste ano, para tratamento e acolhimento de pacientes com TEA.

A ideia da audiência pública é apresentar a Casa Azul como projeto para que outras cidades criem espaços semelhantes. O debate tem como tema a “Expansão da Casa Azul” e foi proposto pelo presidente da Comissão de Administração Pública, deputado Antônio Moraes (PP).

“É um serviço importante para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e que pode funcionar em outras cidades com baixo custo para os municípios”, destacou o parlamentar.

A Casa Azul foca na reabilitação e acolhimento dos pacientes e seus familiares e conta com uma equipe multidisciplinar (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagoga). O atendimento das crianças e adolescentes de todas as idades é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 13h às 17h.

De acordo com a coordenadora da instituição, Tatiana Albuquerque, uma das razões que motivaram a criação do espaço foi a grande dificuldade de atendimento no Recife para os pacientes com Transtorno do Espectro Autista. “Por conta da distância, as crianças ficavam muito agitadas com as viagens e o tratamento não tinha o efeito esperado”, revelou.