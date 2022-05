Alepe oferece curso gratuito de cuidadores de idosos

O cuidador de idosos atua hoje como um agente importantíssimo no auxílio de pessoas que passam por limitações e fragilidades em função da idade. Mas nesse período, que requer muito mais assistência à saúde e à qualidade de vida, são os familiares, sem qualquer formação, que têm exercido grande parte desse trabalho, segundos vários estudos sobre o assunto.

Ciente da necessidade de formação na área, a Escola do Legislativo da Alepe promove nesses meses de maio, junho e julho o curso de cuidador de idosos. As inscrições são gratuitas e já estão abertas pelo endereço https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6P3a00P4AtSGjcFAZeB6rMgga_S8zsON9ait-3-ntnsJgOg/viewform

O curso, que começa em 10 de maio, terá dez encontros presenciais às segundas e quartas (das 10h ao meio-dia) e 20 aulas remotas às terças e quintas (das 19h às 21 horas). No total, serão oferecidas 60 horas/aula, cujo certificado depende da frequência de 75% e avaliação escrita presencial. A exigência aos interessados é a formação no ensino-médio.

A programação do curso inclui disciplinas como Ética Profissional no Cuidado com Idosos, Noções de Anatomia Humana, Fisiologia do Envelhecimento, Envelhecimento humano (psiquismo na 3ª idade, atividades diárias, sexualidade na 3ª idade, nutrição e hidratação do idoso, higiene oral e corporal, sono e repouso, administração de medicamentos, prevenção de lesão, locomoção), noções básicas de curativos, entre outras.

O curso será ministrado por profissionais das áreas de enfermagem, psicologia e serviço social. A Escola do Legislativo da Alepe acredita que a iniciativa contribui com a qualificação dos profissionais que trabalham com idosos, preparando-os para o trato com pessoas da 3ª idade também no ambiente social.

É uma oportunidade de fortalecer a experiencia de pessoas que estão no mercado de trabalho em busca de ocupação, de profissionalizar leigos e prestar serviços à sociedade, na medida em que contribuímos para qualificar esses profissionais do cuidado com idosos, justifica a Elepe na apresentação do curso.

Mais informações pelo fone (81) 3183. 2469