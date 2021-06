Alepe promove audiência de prestação de contas das ações de combate à Covid no Estado

A Comissão de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza nesta terça-feira (29), às 8 horas, uma audiência pública na qual o governo do Estado prestará contas do primeiro quadrimestre dos recursos investidos nas ações de combate à Covid-19.

O relatório de gestão em saúde será apresentado pelo secretário estadual da área, André Longo, e dirigentes executivos do governo. A deputada Roberta Arraes (PP) é a presidente da comissão o e o deputado Isaltino Nascimento (PSB) ocupa a vice-presidência.

O encontro também será uma oportunidade para o governo fornecer dados sobre a cobertura vacinal e as metas para 2021 e reforçar às pessoas a necessidade da segunda dose da vacina, principalmente em relação aos idosos e portadores de comorbidades.

Participarão ainda da audiência pública a promotora de Justiça de a Defesa da Cidadania e da Saúde do Recife, Helena Capela; a presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, Ludmila Outtes; e o coordenador do Conselho Estadual de Saúde, Euclides Monteiro.