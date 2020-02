Alerta: ‘brincadeira’ viral pode causar traumatismo e levar à morte

Um novo desafio, que vem sendo chamado de “quebra-crânios”, está causando preocupação, principalmente, entre profissionais da saúde. Nele, três pessoas ficam lado a lado. Enquanto a do meio (desavisada) salta, os dois das extremidades aplicam uma rasteira, causando sua queda. Diversos vídeos com a nova “brincadeira” estão circulandos na web. Um deles foi gravado há pouco mais de uma semana em um colégio de Caracas, na Venezuela, e se tornou viral. Nas imagens, o menino cai e bate violentamente com a cabeça no chão.

O desafio “quebra crânio” pode levar deixar uma pessoa paralítica ou levá-la a morte, alerta o Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros, TenCoronel Edson Marconni.

O coronel Marconni, especialista em emergência pré-hospitalar, vem alertar pais e responsáveis sobre o risco do novo desafio que está circulando nas redes sociais e machucando muita gente. Ao bater com a cabeça no chão, o risco de lesão craniana ou cervical são elevados, dependendo da maneira como se cai, altura, velocidade e dureza do solo o estrago pode ser grande, causar compressão ou fratura de vértebras cervicais (o que pode deixar uma pessoa paralítica) ou provocar trauma no crânio e encéfalo com risco de morte.

ATENÇÃO!

O TenCoronel Edson Marconni alerta ainda se você presenciou alguém cair e bater com a cabeça no solo, acione o serviço de emergência pré-hospitalar, ligando para o 192 (SAMU) ou 193 (Corpo de Bombeiros); Observe se a pessoa está consciente e, caso esteja consciente, tente acalmá-la até à chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros;

Mantenha a vítima estabilizada, imóvel, evitando mexer no pescoço, pois podem existir danos na coluna;

Contenha o sangramento sem mexer o pescoço do acidentado, aplicando sobre o corte, se houver, um pano, gaze ou compressa limpa;

Aguarde a chegada da ambulância, mantendo a cabeça estável, observando somente se ela respira.

Inicie compressão torácica externa, caso pare de respirar.