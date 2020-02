Alerta para chuvas fortes é emitido para o Grande Recife, a Zona da Mata e o Agreste

Um alerta para a possibilidade de chuva forte foi emitido, nesta quarta-feira (12), para as regiões do Grande Recife, da Zona da Mata e do Agreste do estado. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o aviso foi emitido às 17h e é válido por 24 horas.

Ainda segundo a Apac, a população deve seguir as orientações da Defesa Civil de cada município. Na capital pernambucana, há um plantão permanente, que pode ser acionado pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita.

Em caso de necessidade, moradores de locais de risco devem procurar abrigos em locais seguros, de acordo com a Defesa Civil do Recife.

Operação Inverno

Devido às chuvas no Sudeste, a prefeitura do Recife antecipou, nesta quarta, a Operação Inverno de 2020. Com R$ 99 milhões de orçamento, a prioridade é proteger áreas de encosta e fazer obras em 10 pontos de alagamento na capital pernambucana, além de buscar evitar alagamentos em túneis da cidade.

Especialistas apontam que há uma série de ações que o poder público deveria tomar para, ao menos, reduzir o impacto de alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra e desmoronamentos. São eventos recorrentes e catastróficos, que custam vidas e trazem transtornos de vários tipos, do trânsito travado à interrupção de serviços públicos essenciais, passando por prejuízos milionários à economia.

*G1PE