Aliança, Camutanga, Timbaúba e Macaparana são atendidos pelo Atende em Casa

Mais 17 municípios pernambucanos começarão a ser assistidos pelo Atende em Casa, aplicativo que possibilita, de forma remota, orientações para usuários que estejam apresentando sintomas gripais.

Entram, na ação já nesta quinta-feira (21.05) as cidades de Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama, localizadas no Sertão do Estado (na X Região de Saúde), além de Gravatá, no Agreste pernambucano (situada na IV Região de Saúde).

Completando a lista estão os municípios de Aliança, Camutanga, Timbaúba e Macaparana, situados Zona da Mata Norte (na XII Região). Juntas, as cidades têm uma população maior que 399 mil pessoas. Agora, já são 88 localidades de todas as regiões do Estado que são contempladas com a ferramenta, beneficiando cerca de 6,3 milhões de pernambucanos.

O Atende em Casa, lançado pelo Governo de Pernambuco em parceria com a Prefeitura do Recife, tem o objetivo de passar orientações para a população, seja para manter o isolamento domiciliar ou, após uma teleorientação feita por profissional de saúde, fazer a busca qualificada por um serviço de saúde mais próximo da sua casa.

O aplicativo, disponível pelo site www.atendeemcasa.pe.gov.br e para smartphones com sistema Android, permite que médicos, enfermeiros ou residentes médicos façam videochamadas e orientações aos usuários.

Mais de 100 profissionais de saúde foram treinados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), responsável por coordenar os atendimentos fora do Recife, para atuação no Atende em Casa, reforçando as escalas de plantão.

Os profissionais recebem orientações quanto ao uso do aplicativo, protocolos clínicos da Covid-19 e fluxo de atendimento nas unidades de saúde.