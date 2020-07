Aliança implanta portal de aulas para alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Aliança, município localizado na Zona da Mata Norte do Estado, distante 83 quilômetros do Recife, deu início ao ‘Educa Aliança’. O programa consiste na implantação de um portal de aulas, administrado pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, que, de forma remota, visa garantir aos alunos aprendizagens essenciais da Educação Básica, sem qualquer prejuízo acadêmico, considerando os objetos de conhecimento dispostos nas propostas curriculares vigentes.

“A medida respeita todas as condições tecnológicas, estruturais, emocionais, a ausência física do professor, as necessidades especiais dos alunos e as condições precárias de muitas famílias e escolas, com o objetivo de fortalecer e garantir a qualidade, bem como o compromisso com o desenvolvimento educacional de todos” destaca o secretário municipal de educação, Anderson Eduardo.

Atividades impressas

Em paralelo, a Secretaria de Educação estará entregando, quinzenalmente, atividades impressas aos estudantes, a fim de aqueles que não tenham acesso à internet também sejam contemplados com atividades lúdicas e de revisão, durante esse período de afastamento.

“As escolas de todo Brasil têm se desdobrado para tentar alcançar o máximo de alunos através de aulas remotas. As dificuldades com o acesso à internet são um grande desafio enfrentado por todos, mas, a exemplo de iniciativas como as de Aliança, tem sido possível amenizar os efeitos da crise”, ressalta o secretário Anderson.

“A gente sabe que a professora não está podendo vir até a escolinha aqui, no engenho, mas como na nossa associação temos internet, todo dia a gente coloca a farda nos meninos e na hora que está passando as aulas, eles assistem e fazem as tarefas junto com a professora. Para mim, foi muito bom esse projeto”, comemora Patrícia de Souza, mãe de um dos alunos da rede municipal de ensino.

Aulas suspensas

Em todo Estado, as aulas estão suspensas desde o dia 17 de março, e os prejuízos para o calendário letivo são incalculáveis, uma vez que não há ainda previsão de retomada das atividades presencias. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o município de Aliança, que tem cerca de 40 mil habitantes, registrou, até o dia 23 de junho, 282 casos confirmados da doença, com 22 óbitos e 215 pessoas recuperadas.

Fonte: blogdofinfa

Foto: Reprodução