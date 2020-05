Aliança registra 6º óbito de paciente com a COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Aliança informou na última quinta- feira (30), mais um óbito de paciente com COVID-19. O falecimento ocorreu no último domingo (26), mas o resultado apenas foi divulgado ontem.

“O caso trata-se de um homem, de 77 anos, residente no centro, onde o sepultamento seguiu todas as recomendações sanitárias previstas pelos órgãos competentes, mesmo sem a confirmação do caso à época”, informou.

A cidade de Aliança apresenta um total de 10 pessoas com resultado positivo para a COVID-19, das quais 03 estão recuperadas, 06 infelizmente vieram à óbito e uma encontra-se de alta cumprindo isolamento domiciliar.

“Reforçamos, mais uma vez, a fundamental importância de respeitarmos as orientações das autoridades sanitárias, priorizando o distanciamento social, o isolamento domiciliar e as normas de higiene”, orienta a Secretaria Municipal de Saúde.

Os outros óbitos em Aliança forma confirmados na última segunda- feira (27), a vítima foi de um homem de 50 anos, que morava no Loteamento Progresso.No último domingo (26) foi confirmada a morte de uma mulher, de 63 anos, que encontrava-se internada no Recife desde o dia 17 de Abril.

No sábado (25), foi confirmada a terceira morte de paciente com a COVID-19 vítima trata-se de uma jovem de 22 anos, que faleceu no último dia 20 de Abril. A segunda morte foi confirmada na última sexta- feira (24) e a vítima foi um homem, 84 anos, que internado no Recife. O primeiro óbito foi divulgado no dia 16 de Abril. Trata-se de um homem, 87 anos, que estava internado no Hospital Agamenon Magalhães.