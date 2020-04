Aliança registra o 4º óbito em decorrência da COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Aliança confirmou, no último domingo (26), o quarto óbito de paciente diagnosticado por COVID-19.

A vítima trata-se de uma senhora de 63 anos, que encontrava-se internada no Recife desde o dia 17 de Abril.

No último sábado (25), foi confirmada a terceira morte de paciente com a COVID-19. “A vítima trata-se de uma jovem de 22 anos, que faleceu no último dia 20, mesmo sem ter ainda o resultado do exame na época, seu sepultamento seguiu todos os protocolos sanitários para casos confirmados”.

O segundo óbito em decorrência da COVID-19, foi confirmado na última sexta- feira (24). A vítima foi um homem, 84 anos, que internado no Recife. A primeira vítima de óbito devido o vírus foi divulgada no dia 16 de Abril. Trata-se de um homem, 87 anos, que estava internado no Hospital Agamenon Magalhães, onde veio a óbito.

CURAS- A cidade de Aliança possui dois pacientes recuperados do novo coronavírus. “Em meio à todo esse tempo de tristes notícias, tivemos mais um caso de um paciente que havia positivado e está totalmente recuperado”, confirmou a secretaria de Saúde por meio de nota.

“Pedimos à população que continuem atendendo as medidas das autoridades em saúde nas esferas Federal, Estadual e Municipal, para que juntos possamos enfrentar da melhor maneira possível essa pandemia”, confirmou.