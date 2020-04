Aliança registra primeira morte por COVID-19

A Prefeitura de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou na tarde desta quinta- feira (16), o primeiro óbito por COVID-19 na cidade.

Segundo a informação diculgada a vítima “trata-se de um paciente do sexo masculino, 87 anos, que deu entrada na madrugada do último dia 13 no Hospital Agamenon Magalhães, onde veio a óbito. Após suspeita, foi realizado o exame, e o resultado saiu hoje, dia 16/04, onde positivou para COVID-19”.

A secretaria de Saúde de Aliança comunicou, no último boletim epidemiológico, que a cidade contabiliza quatro casos confirmados do novo coronavírus.