Alunos de Feira Nova participam de Aula de Cidadania na Alepe

A Alepe recebeu, nesta quinta (12), 36 alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, localizada no Sítio Agostinho, em Feira Nova (Agreste Setentrional). A convite do deputado Henrique Queiroz Filho (PL), eles participaram da Aula da Cidadania, que integra o Projeto Conhecendo a Assembleia de Perto e tem o objetivo de aproximar a sociedade do Parlamento Estadual.

Durante a Reunião Plenária, à qual os estudantes assistiram das galerias, Queiroz Filho expôs ao grupo a importância de se valorizar a política e levar a todo o Estado o conhecimento sobre o trabalho feito na Casa. “Este Poder é a sede da democracia e garante ao povo brasileiro a liberdade de expressão. Nós temos o compromisso com a população pernambucana de sempre fazer o melhor para cada um de vocês”, disse.

Em seguida, representantes da escola foram convidados pelo primeiro-secretário da Casa, deputado Clodoaldo Magalhães (PSB), que presidia a sessão, para receber o livro O Grande Joaquim Nabuco e a Obra da escravidão, além de publicações sobre Luiz Gonzaga (O Matuto que Conquistou o Mundo e A Luz dos Sertões) e de CD do projeto Símbolos de Pernambuco.

Após a reunião, o grupo pôde dialogar com o parlamentar do PL e o presidente da Casa, Eriberto Medeiros (PP), sobre o funcionamento do Poder Legislativo e o papel dos parlamentares. “Para todos nós, é um prazer recebê-los. Desejo que conheçam este pilar da democracia e possam opinar e dar ideias para fazermos um trabalho cada vez melhor. E que, no futuro, um ou mais de vocês possam estar aqui representando sua região”, afirmou Medeiros.

A professora Renata Almeida enfatizou que esta foi a primeira vez que os estudantes saíram da zona rural de Feira Nova: “Agradeço a recepção de todos e a oportunidade de estar aqui. Foi um dia muito construtivo. Esperamos que os alunos queiram saber mais sobre a importância da nossa vida política e social”, expressou.

“Estar aqui na Assembleia é de extrema utilidade para formar o conhecimento sobre o passo a passo da elaboração das leis em nosso Estado e para termos uma base social bem erguida para o desenvolvimento do nosso País”, emendou o estudante Miguel Ângelo de Freitas Silva.

A atividade também foi aprovada pelo aluno Júlio Cézar Cândido: “Nós não temos muito contato com esse tipo de coisa lá. Ficando perto dos deputados, aprendemos mais sobre os Poderes do nosso Estado. Além disso, é uma experiência nova”, avaliou.

Na tribuna, Queiroz Filho parabenizou, ainda, as cidades do Recife e de Olinda, que hoje comemoram 483 e 485 anos, respectivamente.

Foto: Roberto Soares