Alunos de Passira recebem kit merenda

Hoje (29/04), alunos da rede municipal de Passira receberão o kit merenda. De acordo com a Prefeitura, a entrega será feita através da Secretaria Municipal de Educação, conforme orientações do Ministério da Educação (FNDE), em virtude do enfrentamento à Pandemia da Covid-19. A ação beneficia alunos em vulnerabilidade social da Creche comunitária Poço do Pau – Escola Municipal José Paulino do Nascimento.

Esta é a quinta comunidade em que as famílias recebem o kit. Também está sendo entregue álcool 70%, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Já a Secretaria de Saúde, com apoio da prefeita Rênya Carla, deu continuidade à ação de prevenção de borrifação com água e cloro na UBS Alto Santa Inês e pontos estratégicos no centro da cidade onde visa a aglomerações de pessoas.

Apesar da luta contínua para prevenir contra o novo coronavírus, a Prefeitura consegue dar continuidade a outras ações na cidade. Exemplo disso foi a recuperação do calçamento na Rua Manoel Fortunato de Farias, feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e entregue ontem (28/04).

