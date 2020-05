Ampliação do sistema de abastecimento de água de Goiana vai beneficiar 50 mil pessoas

Para reforçar a oferta de água no município de Goiana, a Compesa está executando a obra de ampliação do sistema de abastecimento da cidade. Os serviços incluem a implantação de uma adutora de três mil metros que vai beneficiar com mais água nas torneiras cerca de 50 mil moradores de localidades do centro da cidade. A ampliação do SAA Goiana está inserida no pacote de obras de curto e médio prazo do plano emergencial adotado pela Compesa no combate à da pandemia do coronavírus.

A nova adutora levará água da Estação Elevatória do Polo Industrial até a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Goiana. A obra teve início em março, está prevista para ser concluída no fim deste mês e já conta com mais de 90% da adutora implantada. No projeto de ampliação do SAA Goiana ainda está prevista a implantação de novas redes, construção de um reservatório e reativação de um poço. O investimento é de R$ 835 mil por meio de recursos próprios da Compesa.

Diante do surgimento de novos empreendimentos na região, a obra também irá viabilizar o abastecimento das indústrias instaladas no Polo Industrial, como explica a diretora Regional Metropolitana, Nyadja Menezes. “A obra vai reforçar o abastecimento de água neste período crítico de combate à pandemia do coronavírus e ainda possibilitar o desenvolvimento do polo industrial, bem como maior disponibilidade e confiabilidade do sistema, atendendo as demandas dos novos empreendimentos e aumento da cobertura em áreas de expansão”, explica Nyadja.