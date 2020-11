Andréia Quental, candidata a prefeita de Condado sofre atentado

A candidata a prefeita de Condado , Andréia Quental (MDB), sofreu um atentado na madrugada deste domingo (15), na porta de sua residência.

A candidata que estava acompanhada de três amigas já vinha sofrendo perseguição durante a noite , por parte de motoqueiros, quando teve o seu carro trancado por um veículo branco de vidros totalmente escuros, na garagem de sua residência.

No momento da ação , algumas pessoas cercaram o referido veículo até a chegada da polícia. Segundo a candidata , ela mesma já havia relatado a perseguição para a PM, que só contava com 3 policiais no plantão .

Foi apurado que os responsáveis pela ação são apoiadores do atual prefeito, Antônio Cassiano ( Republicanos).

Andreia Quental se dirigiu à delegacia de plantão onde fez uma representação do ocorrido, tendo sido formalizado o Termo circunstancial de ocorrência (TCO), contra os três ocupantes do veículo.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Batalhão da PM de Nazaré da Mata para prestar esclarecimentos. Segundo o motorista, o veículo foi locado pelo filho do atual prefeito.

Para Andréia a cidade está em clima de terror, promovido pela equipe do gestor, que nos últimos dias tem perseguido a sua equipe e trancando ruas da cidade para que não seja realizada a campanha da candidata .

“Essa situação é algo deplorável e muito me entristece. Tenho muito temor pela minha vida.” Afirmou Dra. Andréia Quental.

A candidata solicitou proteção a promotoria do município para este domingo de eleição .