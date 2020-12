Ano letivo de 2021 começa no dia 3 de fevereiro na Rede Estadual

Através da Instrução Normativa 11/2020, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (30), o Governo de Pernambuco estabeleceu o dia 3 de fevereiro de 2021 como início do letivo. O primeiro semestre tem encerramento previsto para o dia 5 de julho, com retorno para o segundo, no dia 22 do mesmo mês. O fim das atividades está marcado para 21/12.

O documento publicado no Diário Oficial desta quarta-feira também estabelece os procedimentos de ensino e as diretrizes administrativas e pedagógicas para o próximo ano letivo, como a organização do calendário escolar, respeitando algumas datas fixadas pelo documento, a fim de garantir o mínimo de 200 dias letivos e carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino.

O ano letivo de 2021 será dividido em quatro bimestres, tendo o término do primeiro semestre letivo em 5 de julho, enquanto o segundo semestre deve terminar no dia 21 de dezembro.