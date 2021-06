Antonio Coelho entrega maquinários a agricultores do Sítio Chata, em Panelas

Em visita ao Agreste pernambucano, o deputado estadual Antonio Coelho (DEM) entregou, nesta quarta-feira (02), um trator e equipamentos agrícolas aos moradores do Sítio Chata, no município de Panelas. Durante o ato, realizado na Associação de Moradores da comunidade, o líder da bancada de Oposição na Assembleia Legislativa reforçou seu compromisso de trabalhar pela cidade e ajudar a destravar recursos para assegurar qualidade de vida à população.

“O trator e os equipamentos que estamos entregando hoje são ferramentas para proporcionar o desenvolvimento econômico dessa região. A gente faz a doação para o homem do campo garantir o seu sustento e, através do seu suor e do seu trabalho, conseguir a dignidade da sua família. A agricultura é uma importante porta para gerar oportunidades à nossa gente”, ressaltou o democrata.

Ainda durante o encontro, o deputado assegurou articular junto ao senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) a destinação de novos recursos federais para a região, para serem investidos na aquisição de novos maquinários e cisternas, bem como para a perfuração de poços. “É o nosso compromisso com a população”, pontuou.

Durante sua passagem pelo município, o deputado Antonio Coelho esteve acompanhado de aliados como o presidente da Câmara, vereador Denival Melo, da ex-prefeita Joelma Campos e outras lideranças da região. “Hoje, ratificamos nossa parceria política com esse grupo que está querendo fazer um trabalho diferente na cidade”, assinalou o democrata.