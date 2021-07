Antonio Coelho prestigia evento do Incra, em Palmares, para concessão de crédito habitacional a 1.200 famílias assentadas no Estado

O deputado estadual Antonio Coelho (DEM) participou, nesta terça-feira (13), da cerimônia de assinatura de 1.200 contratos de concessão de crédito habitacional pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a famílias instaladas em assentamentos no Estado. As casas anunciadas pelo órgão federal serão construídas em 48 assentamentos, localizados em 23 cidades pernambucanas, totalizando um investimento de mais de R$ 40 milhões em habitações rurais em Pernambuco.

O evento simbólico, ocorrido no Engenho Riachão, em Palmares, na Mata Sul pernambucana, foi coordenado pelo superintendente do Incra em Pernambuco, Thiago Angelus, e contou também com a participação do presidente nacional da autarquia, Geraldo Melo Filho, dos prefeitos Júnior de Beto (PP), de Palmares, e Miguel Coelho (MDB), de Petrolina, além de outros municípios convidados, do deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e do filho Lula da Fonte, bem como diversas lideranças políticas da região.

Em sua saudação, o democrata ressaltou o importante trabalho que o Incra vem realizando para o desenvolvimento da zona rural e da agricultura familiar em Pernambuco e pontuou que a política é um importante instrumento para corrigir injustiças e promover o desenvolvimento da população. “Hoje, celebramos mais essa conquista, que vai transformar, trazer qualidade de vida e oportunidade às famílias assentadas em nosso Estado”, destacou Antonio Coelho.

O prefeito Miguel Coelho, por sua vez, afirmou que, para falar de desenvolvimento e de futuro, é imperativo cuidar do básico, das demandas essenciais, como a do acesso à casa, com saneamento e água tratada. “O Incra não está trazendo apenas a casa, tem sido um grande fomentador do crédito rural para que os assentamentos possam se equipar e se desenvolver. E faço aqui um apelo para que, com força política e espírito público, possamos chegar na ponta com mais assistência técnica, que é um grande gargalo dos assentamentos”, pontuou o gestor.

As novas moradias rurais serão viabilizadas a partir da assinatura de acordos de cooperação técnica celebrados entre a autarquia federal e as entidades representativas dos beneficiários como as que foram assinadas hoje com o Instituto Centro Educacional, Recreativo, Cultural, Ambientalista e Assessoramento Popular do Nordeste (CERCAP) e a Agência de Desenvolvimento e Inclusão Social (ADIS).

Essas instituições serão responsáveis pela elaboração de projeto de engenharia, acompanhamento e fiscalização das obras habitacionais no Projeto de Assentamento Miguel Arraes. A primeira, com 161 unidades nos engenhos Bálsamo das Freiras, Pirauá e Harmonia. A segunda, com 189 casas nos engenhos Santa Luzia e São José da Prata, ambos em Catende, além de outras 16 habitações no Projeto de Assentamento São João da Prata, em Palmares.

Ainda no evento, o prefeito Júnior de Beto e o superintendente Thiago Angelus assinaram o documento para a instalação da Sala de Cidadania do Incra no município. Um equipamento cujo objetivo é facilitar o acesso aos beneficiários da reforma agrária e aos proprietários rurais aos serviços prestados pelo órgão federal.

Presente ao evento, o deputado Eduardo da Fonte, em seu discurso, reforçou a sua disposição de continuar contribuindo e trabalhando para o desenvolvimento do município e da agricultura familiar. E aproveitou a ocasião para anunciar a chegada, em breve, de novos maquinários agrícolas, fruto de emendas parlamentares de sua autoria.