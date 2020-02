Antônio Moraes parabeniza Polícia Civil por resolução de sequestro

A resolução de um sequestro ocorrido no dia 5, na cidade Macaparana (Zona da Mata Norte), rendeu elogios do deputado Antônio Moraes (PP), no Pequeno Expediente desta quinta (6). O parlamentar parabenizou o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil por ter solucionado a ocorrência sem que qualquer dinheiro tenha chegado a ser enviado aos suspeitos do crime.

“A competência e o profissionalismo do delegado Paulo Berenguer e de toda a sua equipe foram muito importantes. O caso foi resolvido em apenas 12 horas, e de uma maneira que não vai alimentar a ocorrência de mais sequestros na região”, acredita Moraes.

Foto: Roberto Soares