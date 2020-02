Antônio Moraes quer colegiado para buscar desenvolvimento da Mata Norte

O deputado Antônio Moraes (PP) propôs a criação de uma comissão para buscar o desenvolvimento da Zona da Mata Norte. O grupo de trabalho teria como foco estruturar a região visando receber parte das cerca de 20 empresas que devem se instalar no País, até 2024, para fornecer componentes à fábrica da FCA/Jeep em Goiana.

De acordo com o parlamentar, promover o crescimento econômico da Mata Norte era o objetivo do ex-governador Eduardo Campos quando articulou a vinda da fábrica da Jeep para o município de Goiana. Entretanto, na avaliação dele, as cidades próximas não foram beneficiadas.

A instalação de novas empresas foi citada, recentemente, em entrevista do presidente do Grupo FCA para a América Latina, Antônio Filosa. Mas Moraes lamentou que a fabricante japonesa de peças automotivas Yazaki tenha optado por construir uma unidade no município de Bonito, no Agreste.

O deputado defendeu que prefeitos, vereadores e gestores estaduais se associem e busquem sensibilizar os empresários que avaliam investir em Pernambuco. “A Mata Norte é a região mais pobre do Estado. Chegou o momento de a gente se unir para que algumas dessas fábricas possam se instalar lá e ajudem a levar emprego e renda”, acredita.

O deputado João Paulo (PCdoB) apoiou a criação do colegiado e manifestou interesse em participar. “O desenvolvimento regional é um tema extremamente caro para nós. Temos que discutir a preparação dos trabalhadores dessas cidades para serem incorporados a essas indústrias”, observou.

