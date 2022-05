Ao lado de Botafogo, Eriberto Filho prestigia reinauguração de escola em Carpina

Pré-candidato a deputado estadual, Eriberto Filho (PSB) participou, nesta segunda-feira (16), da reinauguração da Escola Ernesto Ribeiro, no bairro Senzala, em Carpina, ao lado do prefeito Manuel Botafogo e do deputado estadual Lucas Ramos (PSB), parceiro político no município. Após a entrega, o colégio reabre as portas nesta terça-feira (17), totalmente apto para acolher os novos alunos.

Requalificada, a unidade de ensino conta com nove salas de aula, que foram expandidas para se adequar às medidas sanitárias impostas pela pandemia do coronavírus. Assim, poderá receber com segurança os 439 alunos, gerando 51 empregos diretos para os municípios. Ao todo, a gestão do prefeito Manuel Botafogo realizou um investimento na ordem de R$ 250 mil.

“Muita felicidade em poder participar dessa importante entrega junto com o prefeito Botafogo. Sua gestão tem demonstrado compromisso e responsabilidade, prezando sempre pelo bem-estar da população carpinense”, declarou Eriberto Filho. “Quando a gestão investe na educação, ela deixa muito claro que sua prioridade é para que nossos jovens tenham um futuro brilhante. Parabéns, Carpina, por mais essa conquista”, completou o pré-candidato após o evento.

Além de Eriberto Filho, Botafogo e Lucas Ramos, também estiveram presentes no evento o vice-prefeito Marcelo Pascoal, o sub-prefeito Marcone Faustino, os vereadores Júnior de Salete, Neco da Kombi, e a vereadora Wedja de Bila, que está licenciada comandando a Secretaria de Desenvolvimento Social.