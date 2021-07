Aplicativos são aliados na pandemia e compõem rotina dos brasileiros

A pandemia aumentou a procura por aplicativos, seja para se distrair durante o tempo livre ou para aumentar a produtividade no home office e no isolamento social. É o que mostra levantamento do App Annie Intelligence, apontando crescimento de 35% no tempo de uso de Apps nos quatro primeiros meses de 2021, quando comparado ao mesmo período de 2019.

São inúmeras as categorias mais procuradas e baixadas, mas todas têm em comum uma coisa: tornar a rotina em casa mais simples e leve, uma vez que a população se viu obrigada a levar para o lar as atividades que se costumava fazer fora dela, como trabalhar, praticar exercícios e até mesmo se divertir.

Pensando nisso, a lista abaixo traz as categorias mais populares da quarentena, ressaltando os aplicativos que vêm fazendo sucesso entre os brasileiros e como eles podem ajudar durante o isolamento social. Confira!

Idiomas

Disponível para Android e iOS, atualmente, o Duolingo é a opção mais popular para aprender uma nova língua. A proposta do aplicativo é tornar o ensino de idiomas uma atividade divertida e, para isso, oferece recompensas quando você atinge suas metas diárias. São muitas opções de idiomas disponíveis e, para quem fala apenas português, dá para estudar Inglês, Espanhol, Francês, Alemão ou várias outras.

Entretenimento

Sem dúvidas, as redes sociais são as queridinhas da maioria, quando o assunto é aplicativo associado a entretenimento. O TikTok ( iOS e Android), por exemplo, explodiu durante a pandemia com vídeos de até 60 segundos feitos no próprio app, podendo ser editados muito facilmente com dublagens divertidas, músicas de fundo, gráficos, filtros e textos. Outra opção, claro, são os apps de streaming, como Netflix ( iOS e Android), que nunca saem de moda e permitem acompanhar séries e filmes de diversos gêneros e estilos na tela do celular.

Saúde

Não é à toa que a Doctoralia é conhecida como o maior marketplace para pacientes. Sua plataforma permite que os usuários façam buscas rápidas para encontrar diversos profissionais de saúde, baseadas no perfil do paciente, especialidade desejada e até filtrando por plano de saúde. Disponível para iOS e Android, o app é perfeito para aqueles que buscam um agendamento online, ou seja, fácil e rápido, e não querem se esquecer das consultas, já que a plataforma traz lembretes. Além disso, grande parte dos profissionais atendem à distância, por meio da telemedicina, o que facilita a consulta para os que não se sentem confortáveis para visitar clínicas ou hospitais durante a pandemia.

Fitness

O Nike Training Club é um aplicativo de treinos e planos fitness desenvolvido pela Nike para Android e iPhone. O app disponibiliza treinos de mobilidade, alta intensidade (também conhecido como HIIT), boxe, resistência, yoga e força com duração de cinco a 45 minutos – ou seja, são treinos para todos os gostos. Além disso, o programa oferece práticas voltadas para diferentes partes do corpo, como braço, perna, tronco, ombro etc. Outro diferencial são os treinos específicos para crianças e adultos. Vale testar!

Produtividade

O Trello é um gestor de projetos que se baseia no método Kanban, uma metodologia de gestão de fluxos de trabalho que foi criada no Japão, para fazer com que todas as tarefas sejam organizadas e concluídas no tempo certo. Uma mão na roda para integrar melhor membros de uma equipe ou de diferentes departamentos. Nele, é possível designar responsáveis, determinar prazos, compartilhar briefings e criar suas próprias estratégias de produtividade. A flexibilidade da ferramenta é o ponto mais forte dela, fazendo com que se adapte à metodologia de trabalho de cada usuário. Você pode acessá-la no desktop ou no aplicativo para Android ou iPhone .