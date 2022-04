Após dois anos com atividades suspensas, ExpoCarpina chega a sua 43ª edição

Após dois anos com atividades suspensas devido à pandemia da Covid-19, a ExpoCarpina chega a sua 43ª edição este ano. De 20 a 24 de abril, criadores de bovinos, ovinos e equinos se reúnem no parque Senador Paulo Guerra, localizado às margens da BR-408, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Com entrada gratuita, a expectativa é que cerca de 8 mil pessoas circulem nos cinco dias de evento.

De acordo com a organização do evento, a movimentação financeira deve chegar a R$7 milhões. No local, 1.000 animais de grande porte serão expostos, além das espécies de pequeno porte, como aves e cachorros.

O evento é realizado pela Associação dos Criadores da Mata Norte de Pernambuco (Acrimnepe), em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Carpina, além de empresários e expositores. Cerca de 600 empregos diretos e indiretos estão sendo gerados com a exposição.

“Expositores de sete estados estarão participando, expondo, inclusive, a raça brasileira do ovino. Vão ter estandes com máquinas agrícolas, e a parte de defensivos e insumos em geral. A expectativa é de que seja um grande evento, visto que, não tivemos nenhuma feira pecuária na região há dois anos”, destacou Valberto Coutinho, da agropecuária BC e do grupo gestor da ExpoCarpina.

Além das exposições e dos estandes, o público vai poder conferir atrações musicais locais e palestras.

“O objetivo é fomentar o agronegócio de Pernambuco e dos estados vizinhos, visto que, nós vivemos numa região da Mata Norte, com muita cana-de-açúcar, por exemplo. O evento mexe com toda a cadeia produtiva, como os equinos, bovinos, agricultura e suinocultura”, disse Valberto.

Realização de leilões

Após a abertura da exposição, no dia 20, às 19h, será realizado o Leilão Quarto de Milha, promovido pela ERG Agropecuária, de Edval Gomes do Rêgo Júnior, com animais virtuais e público presencial. O leilão também será transmitido pelo canal do YouTube do Agreste Leilões.

Já no sábado, 23, será realizado o 11º Leilão de Gado de Corte para cria, recria e engorda. O público vai poder conferir cerca de 1.500 animais que estarão sendo filmados nas fazendas. Para isso, um telão será montado para expor os animais no evento. A partir das 12h, será servido um almoço para os participantes e a partir das 14h, o leilão começa.

O evento é promovido por Valberto Coutinho, da Agropecuária BC; Edval Gomes do Rêgo Júnior, da EGR Agropecuária; e Roy Azevedo, do Rancho Diamante.

O Leilão também será transmitido pelos canais do Youtube Rural Play e Terra Nova Leilões.

Exposição Brasileira de Ovinos da raça Santa Inês

Dentro da ExpoCarpina, o público vai poder conferir, também, a Exposição Brasileira de Ovinos da raça Santa Inês, pela primeira vez. A exposição chega a sua 5ª edição e é realizada pela Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco) e pela Associação Brasileira de Santa Inês (ABSI), com apoio da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (A.R.C.O)

Horário de funcionamento

Segundo a organização do evento, o público pode começar a chegar à exposição às 08h, nos dias 21, 22 e 23. As atividades se encerram às 21h. No domingo (24), último dia de evento, o horário de funcionamento será até às 17h.

*FolhaPE