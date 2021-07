Aprenda a fazer torta de limão de 20 minutos

Você que trabalha e cuida dos filhos provavelmente quer descansar no final de semana. Por isso, essa receita de torta de limão rápida é na medida, pois vai tomar menos de 20 minutos do seu tempo e vai agradar a toda família. A massa é feita com biscoitos e manteiga e o recheio é todo feito no liquidifcador. De preferência use uma forma de fundo removível, mas se não tiver não tem problema, use uma forma redonda tradicional.

Torta de limão com massa de biscoito

Ingredientes da Massa:

1 pacote de biscoito maizena

4 colheres cheias de margarina ou manteiga sem sal

Modo de preparo da massa:

Triture o biscoito no liquidificador ou processador até virar uma farinha. Despeje em uma tigela e misture com as mãos com a margarina. Forre o fundo da forma com essa massa. Leve ao forno médio por 10 minutos. Essa etapa fará com que a massa fique mais crocante, porém é opcional.

Enquanto a massa está no forno, prepare o recheio:

INGREDIENTES DO RECHEIO:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

suco de 2 limões

raspas de limão para decorar

Modo de Preparo do recheio:

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 1 minuto. Despeje sobre a massa (fria) e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e decore com as raspas de limão. Sirva gelada

Dica do Chef: A torta de limão pode ser feita também em mini formas redondas, tamanho nº 2 ou 3 e consumidas individualmente, como as vendidas em confeitarias.

Fonte: Receita Toda Hora