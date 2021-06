Aprenda aliviar a dor depois da manutenção do aparelho

Indicado para corrigir o posicionamento dental, o aparelho faz pressão na boca para que os dentes se posicionem corretamente e, nesse processo, é comum que o paciente sinta algum desconforto. Para aliviar as dores, o Dr. Paulo Zahr, fundador e presidente da OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, listou sete dicas para serem aplicadas após a manutenção do aparelho.

Evite alimentos duros – A pressão que o aparelho exerce na boca para corrigir os dentes faz com que a região fique dolorida depois da manutenção, por isso, evite alimentos que sejam duros e exijam uma boa mastigação. A dica é consumir produtos mais líquidos e macios, como por exemplo, iogurte, purê e sopa.

Aplique gelo no local – Outra dica valiosa para diminuir a dor é colocar compressas de gelo na boca. A temperatura fria serve como uma anestesia e consegue combater possíveis inflamações de maneira rápida. Para isso, você pode envolver uma pedra de gelo em um pano e colocá-lo na região que mais incomoda.

Utilize cera dental- A cera é usada no consultório com diversas finalidades, uma vez que consegue isolar uma parte do aparelho da boca e gengivas. Para evitar que o desconforto se prolongue, você pode recorrer ao material, que deve ser indicado por seu dentista.

Escove os dentes suavemente – No dia a dia, a escovação é um importante hábito para manter a saúde bucal e impedir a formação de placas bacterianas, e não seria diferente após a manutenção do seu aparelho. Para sentir menos dor na região, escove os dentes suavemente, massageando o local com uma escova de cerdas macias indicada por um profissional.

Use pomadas anestésicas – Por definição, anestesia é o estado a que se chega quando há ausência de dor em um processo curativo. Então, nada melhor do que usar pomadas com essa propriedade para se sentir melhor no tratamento dental. Peça indicação de um produto confiável ao dentista e o aplique na área comprometida da cavidade bucal.

Utilize infusões com camomila – O chá dessa florzinha diminui a dor provocada pela pressão do aparelho ortodôntico na boca e acalma, de forma natural, a gengiva inflamada.

Faça bochechos com bicarbonato no decorrer do dia – Geralmente encontrado como pó fino, o bicarbonato de sódio é um composto químico de sal e íons. Para ajudar no tratamento dentário, misture uma colher do produto em uma xícara com água. Faça bochechos com a solução algumas vezes ao dia e veja a inflamação oral diminuir, uma vez que o composto cura lesões na cavidade.

Lembre-se sempre de consultar o especialista se não houver melhoras para que o tratamento harmonize o seu sorriso da melhor forma possível.