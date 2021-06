Arroz Doce Junino para deixar a sua festa ainda mais saborosa

uem também é fã de arroz doce? Do time dos clássicos com um toque de “mais incrível ainda”, a receita de hoje é da chef @nandah_carneiro. Ela escolheu a bebida Caju+Coco e a Castanhas com Coco de A Tal da Castanha para acrescentar ainda mais sabor ao doce.

Ingredientes:

115g de arroz arbóreo;

500ml de leite de Coco+Caju @ataldacastanha;

@ataldacastanha; 75g de açúcar demerara ou de coco;

Uma fatia da casca da laranja bahia;

5 cravos;

1 canela em pau.

Para a cobertura:

100g de castanha de caju com coco picadinhas @ataldacastanha.

Modo de preparo:

Leve tudo ao fogo médio e cozinhe mexendo sempre por mais ou menos 20 minutos (os grãos devem estar “al dente”). Passe para um recipiente até gelar (ele vai engrossar e sugar mais o líquido enquanto esfria. É normal). Retire a casca da laranja, os cravos e a canela em pau. Sirva gelado.

