Artigo – O dia da escola

No dia 19 do mês de março comemora-se o dia da escola.

A escola é um espaço educacional formador da vida de um país, seja na ciência, na tecnologia e suas linguagens, bem como historicamente e culturalmente, enfim todo o desenvolvimento de uma nação inicia-se na escola.

Logo, ao pensar em escola, a entendemos como espaço do conhecimento.

E, diante desse conceito, se faz necessário trazer para reflexão alguns questionamentos.

No decorrer da construção histórico educacional do Brasil quais patamares a escola tem alcançado?

Como tem sido as relações dos sujeitos que permeiam pela escola?

A educação é um fenômeno tão complexo e tão difícil que, mesmo com o avanço técnico que hoje já se possui, não pode controlar todas as variáveis que aí estão presentes. É o que diz Juraci Marques em seu livro Caminhos do professor

Quais variáveis poderiam ser citadas?

A escola é um espaço onde a diversidade, no sentindo amplo da palavra, se constitui. Onde certifica, multiplica, promove e envolve a todos (pelo menos tem que ser) que adentram seu espaço físico. Quem pode dizer: “fui à escola e não possuo experiências para serem socializadas?”

A escola é dinâmica, teimosa, ousada, e só sabe quem já foi discente e hoje é docente… A escola é pulsante, pois nela há vidas!

Mas como estão essas vidas?

De acordo com a revista Nova Escola (agosto 2018), 68% dos professores sofrem com ansiedade, estresse e dores de cabeça, já 39% com insônia, 38% com dores nos membros e 28% sofrem com depressão.

Será que apenas os professores estão adoecidos?

O que dizer dos inúmeros atos violentos que acontece no recinto escolar?

Como justificar a desmotivação para o aprender?

Como a escola tem resistido?

Deve ser porque lá existem heróis disfarçados! Será?

Otília Santos

Pedagoga, Psicopedagoga, Psicanalista Clínica e Didata