Artista aliancense é finalista, pela segunda vez, do Prêmio Palmares de Arte com vídeo dança que fala sobre cultura popular

É a segunda edição do Prêmio Palmares de Arte e o artista aliancense Adri Popular tem ganhado destaque nacionalmente com seu vídeo-dança IFÉ: a Aldeia da Paz, que fala sobre sua atuação com a cultura popular na cidade. Adri Popular é artista, arte educador e produtor cultural da cidade de Aliança, na região da Mata Norte de Pernambuco.

O Prêmio Palmares de Arte, de abrangência nacional, foi organizada pela Fundação Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cidadania, do Governo Federal e teve o objetivo de fortalecer as expressões culturais quilombolas e afro-brasileiras, além de identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades protagonizadas por cidadãos negros, e premiou 120 iniciativas brasileiras de artistas autodeclarados negros (pretos ou pardos), praticantes das diversas expressões culturais afro-brasileiras.

Intitulado IFÉ: A Aldeia da Paz, o vídeo-arte retrata o dia-a-dia e as ambições de um arte-educador negro, que atua em diferentes lugares e com diferentes condições para levar a sua arte e seu conhecimento pra crianças e adolescentes. A palavra ifé vem do Youruba, e significa amor. O vídeo trás indagações que convidam o ouvinte para a criação de grupos ações coletivas e comunitárias que podem fazer a diferença para a cultura. Com a premiação, mais ações serão propostas no município de Aliança, como aulas de dança gratuitas e a criação de um coletivo que reflita e promova ações de arte educação e educação ambiental e social para crianças e jovens da comunidade.

Adri Popular é artista independente da Zona da Mata Norte de Pernambuco, e a mais de 10 anos se envolve com a cultura popular local e carrega na sua arte a responsabilidade de ser uma arte que reflete a realidade política e social a partir da corporeidade e da dança. Em 2020 também foi finalista da primeira edição do prêmio, que tem incentivado a continuação das ações e promoção da expressão da dança na cidade de Aliança.

O vídeo-arte está disponível no Youtube através do link abaixo:

.