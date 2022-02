Artistas e grupos receberão auxílio emergencial no município de Goiana

Diante do aumento dos casos de covid-19, todas as festas públicas e privadas no período do Carnaval, que ocorreriam entre 25 de fevereiro e 01 de março, foram suspensas em Pernambuco.

No município de Goiana foi sancionado o auxílio emergencial carnaval de Goiana dos Caboclinhos. A medida foi autorizada pelo prefeito Eduardo Honório.

O benefício foi criado para amparar agremiações e atrações artísticas impactadas pela pandemia da covid-19 e pela impossibilidade de realização de eventos carnavalescos na cidade neste ano.

A convocação, com as orientações e datas referentes aos repasses dos recursos pode ser consultada no site da prefeitura de Goiana.

O pagamento do benefício será feito em parcela única e equivale a 100% do valor recebido de cachê para grupos, bandas e orquestras ou de subvenção para agremiações carnavalescas que participaram da programação oficial do Carnaval de Goiana 2020.

Essas Agremiações Carnavalescas, Grupos e Bandas devem comparecer à sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Cultural, no horário das 9h às 16h.