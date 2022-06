As Mil Faces de Uma Plus e o Caruaru Shopping realiza o Passarela Mulheres Inspiradoras no São João de Pernambuco

O Projeto As Mil Faces de Uma Plus estará realizando, nos dias 18 e 19 de junho, o Passarela Mulheres Inspiradoras no São João de Pernambuco 2022, no Shopping Caruaru no Pavilhão de Eventos do centro de compras e convivência. Desfile de moda, cabine fashion de maquiagem, palestras, forró pé de serra e apresentação das Rainhas Plus Size fazem parte da programação.

O evento de moda, beleza, cultura e artes tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, por intermédio de meios lúdicos e concretos, focando o empoderamento, a autoaceitação, o combate ao preconceito e o resgate da autoestima, fazendo também gerar renda para lojistas e parceiros.

O Passarela faz parte do projeto “As Mil Faces de Uma Plus”, que tem como foco o empoderamento feminino e o combate à gordofobia.

O projeto, criado em 27 de julho de 2017, foi idealizado por Sâmia Véras, professora, autora de Literatura Infantil, empreendedora social, militante da causa plus size em Pernambuco, além de palestrante.

O Caruaru Shopping fica localizado na Avenida Adjar da Silva Casé, 800, Bairro Indianópolis

Presença confirmada de Raquel Lira ex prefeita de Caruaru e Pré-candidata ao governo do Estado no Shopping Caruaru, para prestigiar o evento “Mulheres Inspiradoras” no São João de Pernambuco-2022- do Projeto @asmilfacesdeumaplus