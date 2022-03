As mulheres de Jesus

Jesus, durante sua missão , se vinculou a muitas mulheres. Na Palestina, por aonde andou, diversas mulheres O seguiam e O serviam. Elas pouco participaram do Seu julgamento. Na maioria foram os homens , talvez pagos pelos fariseus, que gritaram ” Barrabas” preferindo que libertassem o ladrão a Jesus.

Na manhã da crucificação , elas deixaram seus afazeres e foram apelar pela vida do divino mestre( ainda hoje os ortodoxos e muitos católicos relembram essa tradição de não varrer a casa e fazer serviços domésticos na sexta- feira da paixão.). Muitas delas prantearam pelas ruas de Jerusalém, enquanto Jesus levava a cruz até o golgota .

Em uma de suas quedas, Jesus lhes disse: ” Mulheres não choreis por mim, mas por vossos filhos”. Piedosas mulheres de Jerusalém se cotizaram para comprar um vinho amargo que, depois de tomado amenizava as dores, entorpecendo. Para Jesus foi oferecido o vinho acre embebido em uma esponja. Jesus recusou a beber. Os evangelhos narram acerca de uma hemorraissa , sem citar seu nome. Era Berenice( em grego) ou Verônica ( latin), aquela que enxugou o rosto de jesus , embotado de sangue e suor e lágrimas no caminho para o calvario . Verônica esteve no sinédrio , no julgamento do Senhor, gritou no meio da multidão que sofria de influxo sanguíneo .

Tocou no manto de Jesus e foi curada da enfermidade. Ela tentou testemunhar a favor do Senhor,, mas não a ouviram e ainda foi agredida( a lei dos judeus proibia o testemunho de uma mulher), conta o apócrifo A Paixão de Jesus nos escritos secretos. Claudia Procula, esposa de Pilatos, não conheceu Jesus. Porém, tentou ajuda-Lo. No julgamento, Poncio disse” Minha mulher pediu que não houvesse nada entre mim e esse homem justo”. No sábado da ressurreição, Maria Madalena e outras mulheres compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Madalena se adiantou no caminho e foi a primeira a quem Jesus apareceu( as mulheres são mais sensíveis aas coisas invisíveis, as forças ocultas da natureza).

Os apóstolos não tiveram esse privilégio. Pedro O negou três vezes, judas O traiu. Na prisão de Jesus , os discípulos fugiram com medo dos soldados. Madalena foi a uma casa nos arredores de Jerusalém anunciar que Jesus ressuscitara aos apóstolos, que estavam escondidos. Elas foram mais dedicadas ao Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis ,mostrando fidelidade. AA elas , e que Deus revela mais seus segredos( na Antiguidade as sacerdotisas e que comandavam os altares). Na ordem da Criação , elas vêem em segundo lugar, porque Deus as fez mais perfeitas .

Quando os fariseus, tentando fazer armadilhas, apresentou uma adúltera ( não foi Madalena) a Jesus para ser apedrejada, o Mestre defendeu-a ( e assim aa todas as mulheres) da crueldade dos homens. ” Quem não tiver pecados que atire a primeira pedra” . As irmãs Marta e Maria eram muito amadas por Jesus . Certa vez ao visitá-las , Maria tomou ” uma libra de perfume de nardo e unguento, e derramou nos pés de Jesus , enxugando com seu cabelo”. Judas reclamou por Jesus se deixar perfumar por ” um unguento de 300 dinheiros”. Esse dinheiro daria para ser doado aos pobres, criticou o traidor.

O apóstolo João narra que ” não foi pelo cuidado com os pobres, Judas era ladrão”, pois tirava dinheiro da bolsa de Jesus . Ele” tirava o que na bolsa se lançava ” ( J 12,6).

Judas, além de traidor, era ladrão. Com benevolência e compreensão jesus amou a todas as mulheres que conheceu. nenhum homem amou tanto as mulheres quanto Jesus. A impura samaritana, rejeitada por todos , deu-lhes de beber, quando Jesus se dirigiu a ela e pediu água. Ele lhe ofereceu ” água viva”. Indo na contradição cultural dos judeus , Jesus valorizou as mulheres do seu tempo.

Morto e retirado da cruz,, o corpo de Jesus não foi jogado no abismo para os abutres e chacais, como era comum aos crucificados. Seu corpo repousou no colo de Maria mãe, que lhe encheu de carinhos e o lavou com suas lágrimas . Jesus nos deu o maior exemplo de como devem ser amadas. Creiam , ainda hoje, elas tem a predileção do amor de Jesus.

Paulo Fernando Ferreira – homenagem do Voz do Planalto a todas as mulheres do mundo.

Feliz Dia Internacional das Mulheres