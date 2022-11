Assaí Atacadista abre 133 vagas temporárias em PE para festas de fim de ano

Em preparação para as festas de fim de ano, o Assaí Atacadista abrirá mais de 200 vagas de emprego para os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Destas, 133 estarão disponíveis em solo pernambucano. De acordo com a empresa, os candidatos que ocuparem as vagas terão a possibilidade de efetivação.

Operador(a) de Caixa, Repositor(a) de Mercearia e Repositor(a) de Perecíveis estão entre as vagas disponíveis para os interessados no processo seletivo. Como requisitos, os candidatos devem ter ensino médio completo, mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar seis dias por semana, inclusive nos fins de semana e no período da tarde e noite. O período de trabalho é entre 22 de novembro e 31 de dezembro.

As vagas estarão abertas até o dia 13 de novembro. Para se cadastrar, basta acessar o site do processo seletivo, no caso da cidade de Petrolina, o candidato deve clicar neste link. Os documentos necessários são RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

*FolhaPE