ASSERPE sediará encontro regional promovido pela ABERT em 2022

O presidente da ASSERPE, Nill Júnior, participou representando a radiodifusão pernambucana da reunião-almoço realizada pela ABERT com o Conselho Superior e presidentes das associações estaduais de radiodifusão.

No encontro em um hotel no centro de Brasília, a ABERT apresentou as ações comemorativas dos 60 anos da entidade, em 27 de novembro.

A reunião teve vários temas na pauta, como o estágio do projeto de implementação do chip FM no celular, a fase final da migração do rádio FM, a campanha Abert contra a Fome e a defesa do papel da radiodifusão no processo democrático no país, com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Um dos debates foi sobre o Digitaliza Brasil, com a liberação de recursos para chegada da TV digital em cidades com menos de 50 mil habitantes.

O presidente da ASSERPE destacou o exemplo de diálogo com a AMUPE para dar celeridade ao processo, um exemplo a ser seguido pelo país.

Outra boa notícia é que Pernambuco será a sede Nordeste de um dos seminários regionais – quatro ao todo – que a ABERT promoverá em 2022 voltado ao mercado publicitário. A data será conhecida em janeiro, na segunda edição do Mercado em Sintonia. A agenda foi fruto de articulação entre ASSERPE e ABERT, e considera o papel de protagonismo histórico do estado na radiodifusão.

“Muito feliz em poder ter essa agenda a partir de Pernambuco reunindo todo o Nordeste. Nosso estado tem TV e rádio na veia e vai receber todos com seu costumeiro protagonismo”, destacou o presidente da entidade, Nill Júnior.



“ABERT 60 anos apresenta”: ao longo dos próximos meses, o associado da ABERT conhecerá as várias ações e campanhas que estarão no ar em comemoração ao centenário do rádio brasileiro e 60 anos de atuação da Associação na defesa dos interesses do rádio e da TV aberta brasileiros.

A marca “ABERT 60 anos apresenta” vai mostrar projetos e todo material para divulgação gratuita pelas emissoras de radiodifusão.