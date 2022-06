ASSIM lança projeto com idosos e agricultores, em Lagoa de Itaenga

A iniciativa promove formações para a prática agroecológica, a geração de renda, o consumo consciente e a segurança alimentar com pessoas idosas

A Associação dos Produtores Agroecológicos e Moradores das Comunidades do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (ASSIM), realizará na próxima segunda-feira (20), o Lançamento do Projeto Nos Trinques: Inclusão Produtiva e Consumo Consciente, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e a Prefeitura de Lagoa de Itaenga. A programação inicia às 10hs e conta ainda com a reinauguração da sede da ASSIM, localizada no Sítio Marreco, na Zona Rural do município de Lagoa de Itaenga.

Entre as atividades previstas estão a inauguração de um poço artesiano, que atenderá os moradores da comunidade local; feira agroecológica, com a comercialização de produtos dos agricultores familiares; a solenidade de reinauguração da sede e o lançamento oficial do projeto. Para o encerramento, uma apresentação cultural, a partir das 15hs.

Realizado pela ASSIM, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e a Prefeitura de Lagoa de Itaenga, o Projeto Nos Trinques: Inclusão Produtiva e Consumo Consciente tem o apoio de Daniel, Elo, Grupo GR, Meta, Nubank e Usiminas.

Sobre o Projeto

O Projeto Nos Trinques promove a participação de idosos, familiares e agricultores, para a produção e o consumo consciente e a segurança alimentar, no município de Lagoa de Itaenga/PE. Irá implementar feiras orgânicas, promover cursos para o processamento e a manipulação de alimentos agroecológicos, além da formação do público de agricultores familiares para a prática agroecológica nas propriedades rurais. Possui eixos para a formação de Pessoas Idosas em Segurança Alimentar e Consumo Consciente; Melhoria das condições de funcionamento e gestão das feiras; Formação de quatro núcleos de produção agroecológica e a requalificação da instituição.

Sobre a ASSIM

A Associação dos Produtores Agroecológicos e Moradores das Comunidades do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos – ASSIM foi fundada em 1998 por um grupo de agricultores/as familiares. A instituição trabalha na produção sustentável de orgânicos, adotando a base agroecológica, cultivando hortaliças e frutas. Desenvolve ações para se consolidar como referência na produção orgânica de plantas, criação de animais e no beneficiamento de produtos locais.