ASSIM lança Projeto Nos Trinques com a participação de idosos e agricultores familiares em Lagoa de Itaenga

A iniciativa estimula a produção, consumo consciente e a segurança alimentar

Com o objetivo de promover formações para a prática agroecológica, a geração de renda, o consumo consciente e a segurança alimentar com pessoas idosas, a Associação dos Produtores Agroecológicos e Moradores das Comunidades do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (ASSIM), realizou o lançamento do Projeto Nos Trinques: Inclusão Produtiva e Consumo Consciente. A programação também marcou a reinauguração da sede da ASSIM, localizada no Sítio Marreco, na Zona Rural do município de Lagoa de Itaenga, na tarde de ontem (20).

O evento foi marcado pela participação dos idosos que serão atendidos pelo projeto, associados, agricultores familiares e representantes das instituições parceiras da ASSIM, a exemplo do SERTA, SABIÁ, Comissão Pastoral da Terra, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Lagoa de Itaenga, Câmara Municipal de Vereadores, e das Secretarias de Agricultura Familiar dos municípios de Aliança, Lagoa de Itaenga, Vitória de Santo Antão e do Cabo de Santo Agostinho, além da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão. Também compareceram ao evento a prefeita do município de Lagoa de Itaenga, Graça Arruda, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, Cilene Maria da Silva, o representante da empresa Mobilizar Gilmar Dias, entre outras autoridades.

A presidente da ASSIM, Rosinete Silva, expressou a alegria em vivenciar esse momento de conquistas para a organização e os agricultores familiares. “Alegria imensa estar desenvolvendo o Projeto Nos Trinques com a nossa comunidade. Especialmente por proporcionar a produção e o consumo consciente e a segurança alimentar dos nossos idosos e seus familiares. Além de reinaugurar a nossa sede, melhorando a nossa estrutura e ampliando cada vez mais a participação da comunidade nas ações da associação”, ressaltou Rosinete.

Durante o evento foi realizada a comercialização de produtos dos agricultores familiares; a solenidade de reinauguração da sede e o lançamento oficial do projeto. Para o encerramento, uma apresentação cultural animou os convidados ao som de muito forró.

O agricultor Ivaldo Barbosa representou os idosos e com emoção falou da alegria em estar participando dessa iniciativa. “Eu nasci e me criei nessa comunidade. Sou filho de agricultores e estou muito feliz em ver o progresso da nossa comunidade. Estamos aqui unidos e espero que a associação progrida cada dia mais”, pontuou.

O Projeto Nos Trinques: Inclusão Produtiva e Consumo Consciente é realizado pela ASSIM, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e a Prefeitura de Lagoa de Itaenga, tem o apoio de Daniel, Elo, Grupo GR, Meta, Nubank e Usiminas. A proposta visa implementar feiras orgânicas, promover cursos para o processamento e a manipulação de alimentos agroecológicos, além da formação do público de agricultores familiares para a prática agroecológica nas propriedades rurais.

O Projeto Nos Trinques tem duração de dois anos e será executado nos municípios de Lagoa de Itaenga, Cabo de Santo Agostinho e Vitória de Santo Antão. Possui eixos para a formação de Pessoas Idosas em Segurança Alimentar e Consumo Consciente; Melhoria das condições de funcionamento e gestão das feiras; Formação de quatro núcleos de produção agroecológica e a requalificação da instituição, que trabalha na produção sustentável de orgânicos, adotando a base agroecológica, cultivando hortaliças e frutas.