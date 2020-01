Associação beneficia famílias limoeirenses

A Associação Mão Amiga Para Todos desenvolve atividades sociais para famílias na cidade de Limoeiro. A entidade é presidida por Inácio Filho, e já realizou mais de 400 viagens para o Recife e outras cidades da região metropolitana, a fim de fazer procedimentos na área da saúde.

José Luís Ferreira, 58 anos, é um dos beneficiados com o transporte para fazer tratamento médico na capital. “É um trabalho muito importante, pois muita gente não tem condições de pagar um transporte para cuidar melhor da saúde em outros centros médicos”, avaliou.

A Associação está agora com o programa Maternidade Amiga que oferece acompanhamento para gestantes a partir do terceiro mês de gestação. A assistência consiste em transportar as mesmas para hospitais da capital, especialmente o Imip, além de distribuir um kit enxoval e proporcionar aulas práticas para que as gestantes possam confeccionar o próprio enxoval. Mais de 150 mulheres já foram beneficiadas.

Em parceria com professores, Inácio Filho tem distribuído kit escolar nas comunidades carentes. Em cada uma delas cerca de 50 crianças são contempladas. Aos sábados tem a doação da “sopa amiga”, através da qual 120 famílias são diretamente atendidas. O Banco de Alimentos também está funcionando e Inácio Filho já anunciou a formação do Conselho Municipal da Família.

O presidente da Associação explica que a entidade está buscando parceria com o Senai para capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho. São oferecidas, ainda, aulas de reforço para 30 estudantes. Em breve haverá agendamento para emissão de RG, CPF, carteira de trabalho e outros.

Na sede da entidade são desenvolvidas ações em mutirão com fisioterapeuta, enfermeira, psicóloga, advogada, corte de cabelo e design de sobrancelhas; todos voluntários.

Para o cabeleireiro Severino Manoel, Biolook, “é uma satisfação grande porque estamos ajudando o próximo sem custos. Queremos a participação de todos. Além de ser uma parceria que a gente faz, é uma forma de ajudar e ser ajudado, pois quando trabalhamos mostramos o que sabemos fazer”, destaca.

A fisioterapeuta Gabriela Ferreira é voluntária da Associação Mão Amiga Para Todos. “Gostaria de agradecer a Inácio Filho pelo convite para participar dessa ação solidária. Estamos reabilitando os pacientes, dando dicas de como melhorar a postura, tirando dúvidas sobre algumas doenças e repassando orientações gerais”, disse. Além das diversas ações em benefício das pessoas, a Associação proporciona cinco cirurgias de catarata por semana.

Foto: Divulgação