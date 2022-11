Associação de agricultores promove Seminário de Agroecologia sobre Segurança Alimentar e Nutricional em Lagoa de Itaenga

Roda de diálogo, palestras, exposição de trabalhos acadêmicos, apresentação cultural e feira orgânica formam a programação

O município de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco, vai sediar o 1º Seminário de Agroecologia para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, promovido pela Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos –ASSIM. A programação acontece na quinta- feira (10), no Centro do Artesanato de Lagoa de Itaenga, de 8h às 17h, e na sexta- feira (11), em frente a Igreja Matriz de São Sebastião, de 6h às 12h.

O evento visa sensibilizar as pessoas envolvidas na produção de alimentos, na assistência técnica rural, assim como toda a sociedade consumidora sobre os benefícios e as vantagens do mercado de produtos agroecológicos, desde o campo até a mesa.

A programação do evento contempla uma roda de conversa com acesso às mais diversas informações sobre “Agroecologia na Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”. Aprofundando conhecimentos sobre “A importância da Agricultura Familiar na produção de alimentos agroecológicos”, será abordado o papel socioeconômico, ambiental e cultural da produção orgânica. Outro painel temático faz uma abordagem da “Segurança Alimentar na terceira idade” e sobre “Alimentação saudável na prevenção de doenças”.

Estão previstas ainda a apresentação da orquestra Divina Sinfonia, composta por crianças e adolescentes que fazem parte do SERTA, e uma exposição de pesquisas e projetos no campo da Agroecologia. Os participantes também poderão degustar alimentos das oficinas de culinária, desenvolvidas por pessoas idosas do Projeto Nos Trinques: alimentação saudável e consumo consciente, realizado pela ASSIM.

Alunos da rede municipal de Ensino estarão participando da programação. A ideia é estimular a vivência do conteúdo sobre Agroecologia no ambiente escolar.

O Seminário é uma das ações do Projeto Nos Trinques, iniciativa que visa promover a participação ativa e contínua de pessoas idosas e seus familiares – agricultores familiares, clientes das feiras agroecológicas e participantes do Grupo de Convivência de Lagoa do Itaenga, para que se reconheçam como atores sociais de um projeto que fomenta o consumo consciente e a segurança alimentar. É executado em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e a Prefeitura de Lagoa de Itaenga, com o apoio dos financiadores Daniel, Elo, Grupo GR, Meta, Nubank e Usiminas.

Inauguração// O encerramento do Seminário de Agroecologia será marcado pela inauguração da Feira Agroecológica de Lagoa de Itaenga. Na ocasião, um grupo de agricultores associados da ASSIM realizará a comercialização dos produtos orgânicos, no horário das 6h às 9hs. Estarão disponíveis uma variedade de produtos como hortaliças, tubérculo, frutas e produtos beneficiários (bolos e pães). A feira vai funcionar sempre ás sextas- feiras, em frente a Igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Lagoa de Itaenga, 6h às 9h.