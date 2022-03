Associação dos mulengueiros de Glória do Goitá elege nova diretoria

Na última quinta-feira (24), a Associação Cultural dos Mamulegueiros e Artesãos de Glória do Goitá realizou a eleição e posso da nova diretoria. Nos próximos quatro anos, essa nova composição vai administrar a referida entidade, dando todo o suporte, também, ao Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. Tanto a Associação como o Museu completam, em maio, 19 anos de atuação.

Pablo Dantas, presidente reeleito, frisou o esforço feito nos últimos dois anos: “foi muito difícil, mas a gente conseguiu vencer a pandemia. Nadamos contra a maré e realizamos diversos projetos, como: 1º Fórum de Brinquedo; Inventariando o Patrimônio, 80 anos do Mestre Zé de Vina, Presépio de Natal, Vida e Obra do Mestre Zé de Vina, entre outros. Destaco o 1º e 2º Feirão de Mamulengo, pois foram ações independentes, com financiamento próprio e que gerou repercussão nacional e internacional”.

A nova diretoria tem a seguinte composição:

Presidente: Pablo Dantas.

Vice-Presidente: Gilvanildo Ferreira.

Secretária: Edjane Lima (Mestra Titinha).

Tesoureira: Jacilene Félix.

O Conselho Fiscal tem a seguinte composição:

1ª Fiscal: Gilberto souza Lopes da Silva (Mestre Bel).

2º Fiscal: José Edvan Ferreira de Lima (Mestre Bila).

3º Fiscal: Stéfani Leite de Freitas.

1º Suplente: Josenildo do Nascimento Silva.

2º Suplente: Tamires Severina do Nascimento Silva.

3º Suplente: Sandrele Rodrigues de Lira.

Todo o processo de reformulação do estatuto, de eleição e posse, contou com a assessoria jurídica de Dr. Tibério Monteiro e, pela primeira vez, contou com a presença da Superintendência do IPHAN PE na Assembleia Geral, firmando parcerias para fortalecer as nossas ações de salvaguarda do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá.

Neste ano de 2022, a Associação dos Mamulengueiros e Museu do Mamulengo de Glória do Goitá vão apoiar diversos projetos, como a criação do Plano Museológico do produtor cultural e museólogo, Gilvanildo Ferreira, e Mulheres Mamulengueiras da produtora e brincante, Mestra Titinha. Em maio deste ano, as entidades completam 19 anos de atuação, com ações de excelência de cunho sócio-cultural e, por isso, receberam da Câmara dos Vereadores de Glória do Goitá, em 2021, o título de Utilidade Pública.

