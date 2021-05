Associação dos Mamulengueiros comemora 18 anos em Glória do Goitá

Fundada em 07 de maio de 2003, a Associação Cultural de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá (ACMAGG), contou com a presença da prefeita Fernanda Paes e da primeira Dama do Brasil Rute Cardoso (in memória), respectivamente. Além do pesquisador Fernando Augusto, do sócio fundador e propulsor da arte, mestre mamulengueiro Zé Lopes (in memória) e outras autoridades.

O ato cerimonial ocorreu no antigo Mercado Publico de Farinha, construído em 1915. O local foi todo reformado para abrigar o Centro de Revitalização do Mamulengo e a Associação. Em 2013, graças ao empenho e dedicação de todos, pela valorização da cultura, o governador Eduardo Campos, através do Projeto de Lei Ordinária 1506/2013, aprovado pela Assembleia Legislativa conferiu ao Município de Glória do Goitá, o Título de Capital Estadual do Mamulengo.

A primeira presidenta da Associação foi a artesã Vera Lúcia do Nascimento Rufino. Em 2007, no dia 05 de agosto, é eleita Presidenta a Artesã Edjane Maria Ferreira de Lima. No dia 14 de março de 2020 o professor e produtor cultural Pablo Dantas, assumiu a presidência da Associação dando continuidade ao valoroso trabalho na Capital Estadual do Mamulengo.