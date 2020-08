Atividade turística em Pernambuco cresceu 4,2% em junho

De forma gradual, o turismo vem retornando suas atividades, apesar do panorama da pandemia do Covid-19. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última quarta-feira (19), aponta o aumento da receita de hotéis, restaurantes e locadoras de automóveis no junho: a média de crescimento da atividade turística nacional foi de 4,2%. Os dados foram revelados na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que compara junho com o mês de maio de 2020.

“Os dados divulgados pelo IBGE sobre a atividade turística no Brasil mostram uma retomada do segmento em Pernambuco. Isso comprova que estamos no caminho certo, mantendo a preocupação com as questões sanitárias e com a saúde da população e dos visitantes, mas ao mesmo tempo esse recomeço, mesmo lento, do turismo, tem um potencial para a geração de emprego e renda para nosso Estado”, destaca o secretário de Turismo e Lazer, Rodrigo Novaes.



A média nacional de junho aponta um aumento de 19,8% em comparação ao mês anterior, com destaque para o setor aéreo (+59,8%) e para os serviços de alojamento e alimentação (+17,3%). Entre março e abril, o turismo nacional chegou a registrar uma queda de 68,1%. Além de Pernambuco, outros Estados do País pesquisados pelo IBGE tiveram crescimento nas taxas de serviços das atividades turísticas em junho. Santa Catarina liderou o ranking (26,1%), seguido do Rio de Janeiro (23,7%), além de São Paulo (19,6%).