Atlético e Cruzeiro são campeões do VIII campeonato regional de futebol em Glória do Goitá

Os times Atlético de Chã de Alegria e Cruzeiro de Apoti nas categorias sub-15 e 17 respectivamente são os grandes campeões do VIII Campeonato Regional Esporte Que Educa, e Não Droga Que Machuca. O rodada final foi decidida no Estádio José Correia de Oliveira em Glória do Goitá e contou com a presença da prefeita Adriana Paes, do diretor de Cultura e Esportes Léo Sousa e Branco Arruda chefe de divisão esportiva e José Roberto organizador do VIII campeonato. Além do vereador Evandro Teodoro. Além dos troféus e medalhas os vencedores receberam também prêmios em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 e R$ 500,00 para campeão e vice nas categorias sob-17 respectivamente. Já no sub-15 os valores foram R$600,00 para primeiro lugar e R$ 300,00 e segundo colocado.Todo o Campeonato teve o apoio da Prefeitura de Glória do Goitá através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes por meio do Departamento de Esportes.