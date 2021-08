Através de programa de Residência Docente da UFPE, escola de Glória do Goitá impressora do Canva Brasil

Desde o ano passado, o Programa de Residência Docente nas Ciências, o ReDEC, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e o Canva Brasil atuam juntos na melhoria da educação no Estado de Pernambuco. Já são mais de 650 professores beneficiários do Canva For Education, plataforma educacional que ajuda a dinamizar aulas e as formas tradicionais de ensino. “A plataforma estimula o pensamento criativo e desperta habilidades para o uso de novas tecnologias em sala de aula”, comenta a Gerente do Canva Brasil, Karla Assis.

Entre os diversos profissionais da educação que, com o apoio do ReDEC, utilizam a plataforma, a professora Rafaela Bezerra, da escola Rosa Beltrão, que é conveniada ao Redec no município de Glória do Goitá, se destaca pela sua força e vontade de mudar a realidade dos seus estudantes através da educação.

Com a pandemia da Covid-19, os estudantes mais sensíveis economicamente não tinham acesso à Internet e, por isso, não teriam como assistir às aulas na modalidade remota. Rafaela, então, decidiu sair de casa e ir de porta em porta para garantir que eles não saíssem prejudicados. O Canva foi essencial, pois a partir dessa plataforma, a professora produz as tarefas e as deixa mais dinâmicas e interessantes para os seus alunos.

“Não é uma rotina fácil, mas sigo todo o protocolo sanitário de interação nesse tempo de pandemia e lanço mão da maior quantidade possível de ferramentas interativas para garantir o melhor aprendizado aos meus estudantes. Têm surtido um efeito muito positivo. Tenho muito amor e carinho por cada um deles”, comenta Rafaela.

As dificuldades foram muitas, desde Internet até à antiga impressora que vivia quebrando. Foi aí que o professor Marcos Barros, coordenador do ReDEC, decidiu entrar em contato com o Canva Brasil para ajudar a professora e a escola conveniada ao Programa. “Foi a sensibilização, da equipe do Canva Brasil, de conhecer a realidade da escola que Rafaela faz parte e o trabalho feito por ela na comunidade rural, que os levou a comprarem e doarem a impressora”, comentou Marcos.

“É muito gratificante ver o Canva chegar em uma cidade tão pequena, do interior de Pernambuco, era algo que não imaginávamos há alguns anos atrás. Doar a impressora, foi a forma que conseguimos contribuir ainda mais na transformação da escola e das crianças que estudam lá”, conclui Karla Assis.

Já Mayra Mendes, residente do ReDEC, tem auxiliado os professores da escola sobre a plataforma Canva For Education e acompanhou de perto a história de Rafaela. “Eu me sinto extremamente privilegiada por ter visto o empenho e ajudado na evolução de Rafaela. Como residente, é muito gratificante ter um professor que se engaje com o meu trabalho e que queira estar ativo comigo”, ressaltou Mayara.

Para comemorar o recebimento da impressora, o ReDEC e funcionários da Escola Rosa Beltrão, realizaram um encontro presencial, onde foi discutida a importância do ReDEC e do Canva na cidade e a atuação das residentes na escola.

Participaram da ação os coordenadores do ReDEC, Fredson Murilo e Marcos Barros, a gestora da escola, Rosimere Beltrão, a secretária de ensino do município de Glória do Goitá, Dyjanete Tavares, e as residentes do ReDEC, Fernanda Alves e Mayra Mendes.